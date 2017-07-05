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Общество
Австрия подарила Молдове ещё 9 единиц спецавтотранспорта
05.07.2017

9 специальных автотранспортных средств были подарены сегодня, 5 июля, Австрией населённым пунктам Молдовы. Спецавтотранспорт будет использован для ликвидации опасных ситуаций во многих районах страны.

По словам представителей Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуации МВД Молдовы, всего наша страна получила 30 единиц спецавтотранспорта, предназначенных для тушения пожаров. 

Сегодня, 5 июля, были переданы ещё девять машин, которые отправятся в Единецкий, Дрокиевский, Дубоссарский, Страшенский, Теленештский и Фалештский районы. Несколько машин также достанутся спасательно-розыскному отряду № 1 из муниципия Кишинёв.

В настоящее время Государственная пожарно-спасательная служба внедряет партнёрский проект с спасателями-добровольцами из Австрии. В рамках этого проекта молдавские спасатели получили спецтехнику и оборудование, а также приняли участие в курсах развития практических навыков.


 
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