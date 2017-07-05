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Здоровье
Уникальную операцию провели в Кишиневе
05.07.2017

Молдавские врачи провели уникальную операцию в Кишиневе. Об сообщает пресс-служба Государственного университета медицины и фармации Молдовы имени Николая Тестемицану.

Впервые специалисты кафедры челюстно-лицевой хирургии и оральной имплантологии имени Арсения Гуцана в сотрудничестве с Клиникой пластической реконструктивной хирургии и микрохирургии кафедры ортопедии, травматологии и хирургии Республиканского центра микрохирургии провели операцию по сегментарной резекции нижней челюсти, удалив амелобластому.

Иными словами, из полости рта была удалена опухоль. Операцию сделали 19-летнему парню. Случай изучали и лечили профессоры Валентин Топало, Думитру Щербатюк и Ион Лупан, университетские конференциары Николае Келе, Думитру Сырбу, Илие Сухарски и Михаил Чеботарь, микрохирурги Григоре Верега и Анатолий Калистру, а также другие специалисты.

Операция длилась семь часов и имела далеко не один этап. Пациент, как сообщается, чувствует себя хорошо.


 
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