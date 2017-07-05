38 столичных рынков ожидает проверка налоговой службы

Налоговые инспекторы проверят рынки Кишинёва для того, что выяснить соблюдают ли продавцы налоговое законодательство. За незаконную торговлю им грозят штрафы до 7 000 леев.

Представители Налоговой службы заявили, что операция по проверке столичных рынков началась вчера, 4 июля, передаёт realitatea.md.

Сотрудники налоговой службы проверяют законность деятельности торговцев розничным товаром и поставщиков услуг населению в постоянных и временных ларьках, а также в мобильных торговых точках.

Операция продлится до конца июля. Проверке подвергнутся не только 38 столичных рынков, но и рынки всех районов страны.

Во избежание штрафных санкций, Налоговая служба призывает предпринимателей соблюдать действующее законодательство.

Правонарушителям грозят штрафы от 5 000 до 7 000 леев за нарушения связанные с кассой. Продажа товаров без сопроводительных документов будет стоить торговцам штрафа в размере до 5 000 леев. За незаконную предпринимательскую деятельность коммерсантам придётся выложить до 4 500 леев штрафа.