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Экономика
38 столичных рынков ожидает проверка налоговой службы
05.07.2017

Налоговые инспекторы проверят рынки Кишинёва для того, что выяснить соблюдают ли продавцы налоговое законодательство. За незаконную торговлю им грозят штрафы до 7 000 леев.

Представители Налоговой службы заявили, что операция по проверке столичных рынков началась вчера, 4 июля, передаёт realitatea.md.

Сотрудники налоговой службы проверяют законность деятельности торговцев розничным товаром и поставщиков услуг населению в постоянных и временных ларьках, а также в мобильных торговых точках.

Операция продлится до конца июля. Проверке подвергнутся не только 38 столичных рынков, но и рынки всех районов страны.

Во избежание штрафных санкций, Налоговая служба призывает предпринимателей соблюдать действующее законодательство.

Правонарушителям грозят штрафы от 5 000 до  7 000 леев за нарушения связанные с кассой. Продажа товаров без сопроводительных документов будет стоить торговцам штрафа в размере до  5 000 леев. За незаконную предпринимательскую деятельность коммерсантам придётся выложить до 4 500 леев штрафа.


 
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