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Происшествия
Серьезная авария произошла с участием микроавтобуса и грузовика
05.07.2017

Сегодня, 5 июля, серьезная авария произошла недалеко от населенного пункта Горное в коммуне Микэуць, находящейся в составе района Стрэшень. Микроавтобус Mercedes столкнулся с груженным камнем грузовиком КАМАЗ.

Известно, что шофер КАМАЗа, мужчина в возрасте 50 лет, не уступил дорогу микроавтобусу. 

В результате аварии два человека были доставлены каретой скорой помощи в больницу. 

Прибывший на место аварии экипаж пожарной команды оперативно ликвидировал очаг возможного возгорания.


 
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