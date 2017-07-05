Серьезная авария произошла с участием микроавтобуса и грузовика

Сегодня, 5 июля, серьезная авария произошла недалеко от населенного пункта Горное в коммуне Микэуць, находящейся в составе района Стрэшень. Микроавтобус Mercedes столкнулся с груженным камнем грузовиком КАМАЗ.

Известно, что шофер КАМАЗа, мужчина в возрасте 50 лет, не уступил дорогу микроавтобусу.

В результате аварии два человека были доставлены каретой скорой помощи в больницу.

Прибывший на место аварии экипаж пожарной команды оперативно ликвидировал очаг возможного возгорания.