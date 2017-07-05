Канду настроен оптимистично: В 2018 году Молдова может вступить в ЕС

Правящая коалиция надеется, что через год Молдова будет готова подать заявку на членство в ЕС и имеет шансы на успех.

Главы парламентов Молдовы, Украины и Грузии подписали совместное заявление, адресованное Европарламенту, с просьбой одобрить резолюцию саммита Восточного партнерства в ноябре 2017 года, для открытия перспективы присоединения трех стран, передает independent.md.

Об этом сообщил сегодня после заседания Постоянного бюро парламента спикер Андриан Канду. По его словам, «ритм, в котором начали в 2016 году сохраняется и в 2017, и у нас есть результаты, в том числе в осуществлении реформ».

"При наличии политической воли и мобилизации сил многие вещи могут быть изменены. Я надеюсь, мы продолжим в том же ритме, я настроен оптимистично и надеюсь, что мы добьемся успеха ", - сказал Андриан Канду.

«У нас уже есть изменение восприятия и уже чувствуются некоторые результаты в борьбе с коррупцией, реформе судебной системы, укреплении законодательства. Но предстоит сделать еще очень много, в том числе в области прав человека, свободы прессы и законодательства, направленного на проведение демократических выборов. После того как мы все это выполним, то будем готовы подать заявку на членство в ЕС, и мы надеемся сделать это до парламентских выборов в 2018 году», - сказал спикер.