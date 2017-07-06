Родители обратились с просьбой к Филипу не закрывать на лето детсады

Массовое закрытие детских садов в период от 30 до 90 дней является недопустимым и противоречит желанию родителей, говорится в открытом письме к главе правительства Молдовы.

Родители утверждают, что закрытие детских садов летом создает ряд серьезных проблем, как для взрослых, так и для детей, и требуют участия премьер-министра в этом вопросе, передает realitatea.md.

"Мы пишем вам это открытое письмо, поскольку не видим иного выхода. Кажется, что в нашей стране общество, а особенно дети, не имеют никакого значения. Нарушение юридических и гражданских прав со стороны любого государственного служащего является обычной практикой, которая укоренилась и широко распространилась, - сказано в письме.

Родители говорят, что их дезинформируют и ими манипулируют директора детских садов. Они говорят, что указ о закрытие учреждений опубликованы в тот же день или днем ранее, и предлагают места в детсадах, находящихся слишком далеко от их дома.

«Мы считаем, что действия и нарушения, допущенные Министерством образования, серьезно влияют на имидж правительства и государственных служащих. Социально-значимые решения принимаются без учета мнения сторон и без оценки рисков. Закрытие детсадов может спровоцировать рост количества несчастных случаев среди детей дошкольного возраста, которые будут вынуждены идти на работу с родителями. Матери детей до 7 лет подвергаются дискриминации при приеме на работу, что снижает рождаемость и увеличивает миграцию зарубеж", - говорят родители.