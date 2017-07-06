Как власти избежать конфуза в связи с отказом изменить избирательную систему. Возможные сценарии

Несмотря на то, что власть пытается убедить избирателей в том, что Европейский союз не обусловил напрямую предоставление помощи в размере 100 млн. евро отказом от изменения избирательной системы, и что ничего серьезного не произойдет, если будет введено смешанное голосование, тем не менее, с этим вопросом дела обстоят не так-то просто.

Судя по высказываниям некоторых представителей европейских структур, игнорирование условий, выдвинутых ЕС, могут обернуться для Молдовы серьезными последствиями, и речь здесь не только об этих 100 миллионах евро. Поэтому молдавским властям необходимо хорошо взвесить все свои дальнейшие действия и верно оценить все возможные последствия.

С самого начала нужно отметить, что для власти сейчас весьма рискованно просто отказаться от своей идеи. Это означало бы поражение в глазах оппозиции и той части общества, что выступало против изменения избирательной системы. Это серьезно подорвало бы позиции власти, и в свете будущих парламентских выборов, могло бы выставить ее в качестве проигравшей стороны.

Именно поэтому сторонникам изменения избирательной системы необходимо решить, как действовать: либо настоять на изменении избирательной системы и взять на себя ответственность за последствия, либо найти способ с честью выйти из данной ситуации. Такие способы существуют, и о них пойдет речь в этом материале.

Первый способ. Избирательная система будет изменена, но новшество вступит в силу не на следующих парламентских выборах, а в следующем избирательном цикле. Так власть может избежать обвинений в том, что инициировала изменение избирательной системы лишь исходя из своих собственных интересов, а не из интересов граждан.

Возможно, такой выход из ситуации устроит и европейцев, которые больше не смогут обвинять власть в продвижении своих узких интересов, и оппозицию, которая больше не будет чувствовать себя ущемленной, и сможет отменить этот закон, если получит парламентское большинство. Более того, власть реабилитируется в глазах граждан, которые могут поверить, что борьба велась за их право самим выбирать депутатов, а не во имя интересов той или иной партии.

Второй способ. Парламентское большинство не выполнит условий, выдвинутых президентом Додоном, и социалисты не проголосуют за законопроект во втором чтении. В виду отсутствия компромисса, демократы могут вынести на голосование проект об одномандатном голосовании, но он не пройдет, из-за недостаточного количества голосов. Этот вариант позволит и демократам, и социалистам с честью выйти из создавшейся ситуации.

Третий способ. Чтобы не провоцировать европейцев, и не нагнетать внутреннюю политическую обстановку, сторонники изменения избирательной системы выходят на публику, и объявляют о том, что проект не будет отозван, а останется на повестке дня парламента, но голосование по нему состоится позже, когда исчезнут подозрения в том, что власть меняет правила игры, исходя из собственных интересов.

Например, власть может сделать из этого проекта мощный избирательный козырь — на следующих парламентских выборах выйдет и скажет, что вот, мол, у нас есть этот законопроект, но нам нужна ваша поддержка, чтобы никто не смог засомневаться в том, что мы действуем в ваших интересах, интересах граждан.

Конечно, могут быть и другие способы достойно выйти из этой ситуации, но этих трех было бы достаточно, если бы их как минимум рассмотрели. И все это лишь в том случае, если власть не намерена настаивать на своем, не задумываясь о возможных последствиях.

Игорь Волницки