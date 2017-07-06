Шалару и Бэсеску испугались прихода к власти социалистов

Именно это заставило двух унионистов объединить силы и создать новую партию.

Экс-министр обороны Анатол Шалару раскрыл истинную причину создания Партии национального единства. По его словам, новое формирование намерено помешать социалистам получить большинство кресел в будущем парламенте страны, а для этого к руководству унионистской партией привлекли экс-президента Румынии.

- Траян Бэсеску понимает, что если он не примет участие в избирательной кампании и политической жизни в Молдове, есть риск, что в 2018 году парламент будет контролироваться социалистами, - пояснил Шалару в рамках передачи на частном телеканале.

Он также отметил, что договорился с Бэсеску, что тот будет раз в 2-3 недели приезжать в Кишинев, участвовать во всех заседаниях руководящих органов партии и процессе принятия решений, а также выезжать в территории и общаться с людьми.

Ранее о том, что Траян Бэсеску попытался через форточку залезть в молдавскую политику, рассказал Игорь Додон.