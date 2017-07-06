Работодатели должны предоставить работникам до четырех литров воды в день на период жары

Работодатели должны предоставить работникам, которые трудятся при температуре свыше 30 градусов по Цельсию, от двух до четырех литров питьевой воды в день на каждого работающего.

Начальник управления Государственной инспекции труда Виктор Цуркан отметил, что закон не разграничивает профессии, которые нуждаются в методах повышенной защиты на время жары. Все те, которые работают в условиях теплового риска, должны быть защищены работодателем, сообщает IPN.

Работодатель имеет право изменить режим работы с тем, чтобы работники были меньше представлены факторам теплового риска, как, например, солнечный удар или солнечные ожоги. Речь идет, в частности, о работниках сельского хозяйства, которые прямым образом представлены солнечным лучам. Рекомендуется, чтобы рабочие места на свежем воздухе располагали местами в тени, с более низкими температурами, для восстановления теплового баланса рабочих.

В ходе проведенных проверок инспекторы труда выявили работодателей, которые не соблюдают закон, а рабочие трудились при 40-градусной жаре, в частности, в сельском хозяйстве и в строительстве. Такие вещи не проходят без последствий, считает Виктор Цуркан, отметивший, что некоторое время назад был зарегистрирован случай, когда работник сельского хозяйства, трудившийся в подобных условиях, скончался на производстве.

Что касается питьевой воды, которой необходимо обеспечивать работников на время жары, многие работодатели соблюдают данное положение. Были также случаи, когда работодатели изменили режим работы. Например, рабочий день начинался раньше при более продолжительном перерыве на обед и продолжением работы в вечерние часы.

Виктор Цркан сказал, что не существует статистики областей труда с наибольшим количеством несчастных случаев на производстве в жаркое время года. Однако в сельском хозяйстве и в строительстве происходят наибольшее количество случаев несчастных случаев на производстве из общего количества несчастных случаев на производстве в течение года. В прошлом году было зарегистрировано 416 несчастных случаев на производстве, в нынешнем году произошло 186 несчастных случаев, в том числе 18 со смертельным исходом.

Штраф, который грозит работодателю за нарушение трудового законодательства и несоблюдение норм труда, составляет до 240 условных единиц.