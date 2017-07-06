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Решение принято: кишиневский мусор будет вывозиться в Цынцэрень
06.07.2017

Наиболее острая проблема Кишинева последнего времени - вывоз мусора - была решена буквально в последние часы.

Сегодня вечером, 5 июля, местным советом Цынцэрень было принято решение о подписании соглашения с Кишиневом. Таким образом, с завтрашнего дня, 6 июля, столичные отходы будут свозиться на старый-новый полигон. Контракт был заключен до конца текущего года, сообщает bloknot-moldova.md.

Жители Цынцэрень возмутились таким решением совета. Однако руководство объяснило свои действия необходимостью "выбрать меньшее из зол".

- Если бы мы не дали согласие, эта территория могла быть национализирована. А сейчас мы по крайней мере получим обещанные 40 миллионов леев, - заявили они жителям Цынцэрен, пишет protv.md.

Жители села Бубуечь, куда до сих пор свозился мусор, ранее заявили о намерении утром 6 июля перекрыть дорогу мусоровозам.

Накануне мунсовет Кишинева проголосовал за выделение 40 миллионов леев на благоустройство территории и мусоросвалки, а также на выплату компенсаций жителям Цынцэрень. Также планируется выделять финансовую поддержку для жителей Цынцэрень и Жеамэнэ.


 
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