Гамрецкий прокомментировал отстранение от должности

Глава Управления общественного транспорта Кишинева Игорь Гамрецкий, отстраненный сегодня от должности распоряжением мэра Дорина Киртоакэ, утверждает, что решение градоначальника является злоупотреблением.

«Я пока не ознакомился с актом. Понял, что речь о распоряжении мэра. Мне кажется, это злоупотребление в моем отношении. У меня есть заключение суда об аннулировании предыдущего распоряжения о моем отстранении от должности», - заявил Гамрецкий для Realitatea.md, сообщает golos.md.

Он не исключает того, что опротестует решение мэра в суде.