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Гамрецкий прокомментировал отстранение от должности
06.07.2017

Глава Управления общественного транспорта Кишинева Игорь Гамрецкий, отстраненный сегодня от должности распоряжением мэра Дорина Киртоакэ, утверждает, что решение градоначальника является злоупотреблением.

«Я пока не ознакомился с актом. Понял, что речь о распоряжении мэра. Мне кажется, это злоупотребление в моем отношении. У меня есть заключение суда об аннулировании предыдущего распоряжения о моем отстранении от должности», - заявил Гамрецкий для Realitatea.md, сообщает golos.md.

Он не исключает того, что опротестует решение мэра в суде.


 
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