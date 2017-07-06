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Правительство обязали предложить жизнеспособный механизм использования польского кредита
06.07.2017

Две парламентских комиссии пришли к выводу, что предложенный правительством механизм использования кредитной помощи, предоставляемой правительством Польши, не работает.

Своим решением, принятым по итогам слушаний от 5 июля, Комиссия по экономике, бюджету и финансам и Комиссия по сельскому хозяйству и пищевой промышленности –обязали правительство в 15-дневный срок представить жизнеспособное предложение для реализации этого двустороннего соглашения, передаёт IPN.

Председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ заявил, что в противном случае придётся обсудить этот вопрос на пленарном заседании парламента и выяснить, имеется ли необходимость в этом соглашении и не лучше ли будет его расторгнуть. Принявшие участие в слушаниях депутаты сообщили, что долгожданный польский кредит принёс молдавским фермерам немало головной боли. Некоторые из них оказались в настоящей ловушке.

Светлана Ставер, руководитель проектов, в рамках которых несколько отечественных компаний пытались приобрести технику в счёт польского кредита, рассказала, что после утверждения заявок от хозяйствующих субъектов их уведомили о необходимости уплатить 5% от суммы полученных денег. Некоторые компании заплатили эти 5%, на общую сумму в 300 тысяч евро. Но и спустя год после перечисления средств техника так и не была поставлена, а польские производители ссылаются на свои дополнительные расходы.

„Мы оказались в ситуации, когда мы стали должниками из-за дополнительных расходов, понесённых польской стороной, и мы не можем получить доступ к финансированию в счёт кредита технической помощи. При заключении контрактов перед нами были поставлено условие: провести земляные, строительные работы. Поэтому мы начали возводить фабрику. За этот период работы продвинулись вперёд, каркас фабрики уже готов, но финансирование для техники и оборудования всё не поступает. Уже год мы ждём и не имеем возможности ввести фабрику в строй”, - поведала Светлана Ставер.

Ответственный делегат Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщил, что министерство никоим образом не распоряжается этим кредитом. Поначалу действовали рабочие группы, утверждавшие эти проекты, работа началась. Но, постановлением правительства, Минсельхоз был лишён возможности распоряжаться данным кредитом, и он перешёл в ведение Министерства финансов. Более того, контракт был пересмотрен, и первоначальный объём кредита,100 миллионов евро, сократился до 50 миллионов.

Министр финансов Октавиан Армашу обвинил отечественных экономических операторов в невнимательности. По словам министра, те 5% не были предусмотрены в контракте. Осуществившие перечисление компании должны взять на себя ответственность за риски. Министр также сообщил, что, будучи подписано в мае 2014 года, а затем ратифицировано парламентом, соглашение вступило в силу в августе того же года, но до марта–апреля 2016 года никаких шагов для его реализации предпринято не было, и кредит оказался полностью заблокирован, потому что не было найдено адекватной формулы его использования. С целью разблокировать кредит, в 2016 году были отобраны несколько заявок и направлены польской стороне. Они были утверждены, но государство не заключило с этими компаниями ни одного соглашения, а лишь переслало их заявки поляками.

„У государства нет никаких письменных обязательств перед этими компаниями, они приняли риски на себя, кредитные соглашения не были утверждены, мы лишь переслали их заявки с данными кредитору”, - ответил министр финансов на вопрос депутатов о том, кто возместит молдавским экономическим операторам их убытки.

В 2014 году правительство Польши одобрило выделение Молдове кредита в размере 100 миллионов евро, однако позже попросила пересмотреть условия соглашения с целью сокращения этой суммы вдвое. Предполагалось, что благодаря этому соглашению сельскохозяйственные предприятия Молдовы получат возможность приобрести различную технику, оборудование и услуги для развития и модернизации своего бизнеса. Контракты должны были заключать между собой польские предприниматели и экономические операторы из Республики Молдова.


 
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