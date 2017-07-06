Торговую марку «Banca de Economii» аннулировали

Государственное агентство по интеллектуальной собственности приняло решение аннулировать торговую марку «Banca de Economii».

Администраторы банка решили не защищать бренд «Banca de Economii», так как это экономически необосновано. Таким образом, любое физическое или юридическое лицо может подать заявку на регистрацию этой торговой марки.

В настоящее время банку принадлежат еще две действительные торговые марки: «MoldovaExpress» и «ECONOM», которые были продлены в 2000 и в 2005 годах.

"Banca de Economii" был крупнейшей сетью банков Молдовы. Позже было принято решение о его ликвидации из-за мошеннических схем, в результате которых из финансово-банковского сектора страны был украден миллиард долларов.