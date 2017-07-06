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Политика
Парламент и правительство утвердили новую дорожную карту
06.07.2017

Председатель Парламента Андриан Канду и премьер-министр Павел Филип подписали в среду, 5 июля, новую дорожную карту относительно перечня приоритетных реформ.

 Документ содержит 59 мероприятий, которые предстоит реализовать в период с июля по декабрь включительно, в семи приоритетных областях. Об этом сообщил председатель высшего законодательного органа страны после заседания Постоянного Бюро, передает IPN.

Андриан Канду отметил, что речь идет о плане действий, призванном, в первую очередь, принести пользу гражданам, консолидировать государственные институты, а также повысить роль закона в стране. Мероприятия относятся к деятельности Парламента и не только. Речь идет о социальных программах: талоны на питание, программа  „Prima Casă” („Первый дом”), развитие энергетической инфраструктуры, а также мероприятия, связанные с уже начатыми реформами.

„Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, у нас имеется Дорожная карта 2, которая является опорой для нас и является инструментом многоинституциональной мобилизации. Мы говорим о Парламенте, Правительстве и о других институтах для успешного проведения предпринятых реформ”, подчеркнул председатель Парламента.

Первая дорожная карта относительно плана приоритетных реформ была утверждена в марте месяце прошлого года.


 
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