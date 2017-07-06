Воронин: Шевчук покинул территорию Молдовы

Сегодня депутаты Либерально-демократической партии Молдовы потребовали заслушать в парламенте директора СИБа и вице-премьера Георгия Балана, чтобы они предоставили информацию о нахождении на территории Республики Молдова бывшего приднестровского лидера Евгения Шевчука.

ЛДПМ просила информацию о мерах, которые должны быть приняты в целях соблюдения принципов правового государства, и о том, насколько этот инцидент влияет на безопасность государства.

С репликой выступил лидер ПКРМ Владимир Воронин, который сказал, что либерал-демократы опоздали, подняв эту тему только сейчас, потому что, по словам Воронина, Шевчук уже покинул территорию Республики Молдова.

«Вы опоздали. Вчера вечером он уехал из Молдовы», – заявил Воронин.

Предложение фракции ЛДПМ не было поддержано большинством депутатов.

Напомним, что на имя бывшего лидера сепаратистского региона возбуждено уголовное дело за кражу государственных средств в особо крупных размерах. Впоследствии Шевчук был лишен «парламентского» иммунитета. Так называемый «законодательный орган» (Верховный Совет) Приднестровья принял это решение по предложению прокурора Анатолия Гурецкого.

Позже Евгений Шевчук бежал в правобережную Молдову.