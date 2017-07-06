Филип обвинил Киртоакэ в «мусорном» кризисе

В усугублении «мусорного» кризиса в Кишинёве, по мнению правительства, повинна команда Дорина Киртоакэ.

Правоохранительные органы должны предпринять все необходимые меры для привлечения ответственных к этому представителей муниципальной администрации к ответственности в том случае, если будет доказана их вина. Об этом по итогам переговоров в рамках комиссии по складированию отходов в Кишинёве, состоявшихся 6 июля, заявил премьер-министр Павел Филип, сообщает noi.md.

Одной из самых главных причин, по которой «мусорный» кризис в Кишинёве усугубился, премьер-министр назвал неудовлетворительную работу команды генерального примара. «Возникает множество вопросов, связанных с порядком транспортировки отходов в коммуну Бубуечь. Эвакуация отходов изначально называлась временной мерой, но в течение шести лет руководством примэрии не было предпринято никаких мер по разрешению проблемы. Очевидно, что полигон в Цынцаренах не был приспособлен для складирования такого объёма отходов, который там накопился за эти годы. Надеюсь, что правоохранительные органы тщательно расследуют это дело и предпримут необходимые», - отметил Павел Филип.

Также глава правительства упомянул о политиках и представителях гражданского общества, которые побывали в Цынцаренах на переговорах с местными жителями. «Эти безответственные люди, которые называют себя представителями гражданского общества, попытались выиграть от той сложной ситуации, связанной со складированием отходов. Они призывали людей идти на протесты, заявляя, что поддержат их в этом случае. Они воспользовались несчастьем других людей для того, чтобы заработать политические очки. Если это продолжит, мы публично назовём их имена и призовём людей выбрасывать свой мусор возле их домов», - категорично заявил премьер-министр.

Уточним, что «мусорный» кризис обострился в начале июня, когда жители коммуны Бубуечь преградили дорогу автомобилям, направлявшимся на свалку. Из-за того, что отходы было некуда складировать, за несколько дней у мусорных баков возле жилых домов в Кишинёве скопилось более двух тысяч тонн твёрдых отходов. Жители коммуны объявили муниципальным властям ультиматум, истекающий 6 июля, по истечении которого пригрозили вновь заблокировать въезд на свалку.

Муниципальный совет 4 июля принял решение о возобновлении деятельности мусорного полигона в Цынцаренах и закрытии шахты «Пурчел» в коммуне Бубуечь, где до сих пор складируются твёрдые отходы, вывозимые из Кишинёва. Большинство местных избранников поддержали решение о выделении из муниципального бюджета 39,3 млн леев на дальнейшее складирование отходов вна полигоне в Цынцаренах. Средства должны быть направлены на закупку оборудования по обслуживанию мусорного полигона, восстановление дамбы и развитие инфраструктуры в коммуне Цынцарены.