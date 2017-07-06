Когда Молдова сможет начать экспорт семян в ЕС

Европейский Союз признал молдавскую систему контроля и сертификации семян эквивалентной системе контроля и сертификации ЕС, что позволит Молдове поставлять семена на рынки стран Евросоюза.

Об этом заявил премьер-министр Павел Филип на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянисом Андрюкайтисом, отметив, что соответствующее решение о признании отечественной системы контроля сертификации семян эквивалентной системе контроля и сертификации ЕС, было принято в начале июня этого года.

«Открылась еще одна дверь в Европу, что позволит производителям в этой области продавать свой товар и на рынках ЕС», – подчеркнул Павел Филип.

Премьер отметил, что по окончании процедур согласования со всеми государствами-членами ЕС, которые, как он надеется, окажутся не слишком длительными, Молдова будет включена в список третьих стран, обладающих правом экспортировать семена на рынок ЕС.

Павел Филип выразил надежду на то, что Молдова сможет добиться разрешения и о начале экспорта в ЕС продукции животного происхождения, после достижения соответствующего прогресса в области контроля в этой сфере и оснащения специализированных лабораторий.

Он поблагодарил европейских партнеров за оказываемую ими поддержку в оснащении и аккредитации национальных лабораторий, что позволит улучшить в Молдове контроль пищевых продуктов на национальном уровне, а также расширить спектр продукции, разрешенной для экспорта, особенно семян, а также продукции животного происхождения на рынок ЕС.

Премьер напомнил, что сегодня рынок Европейского Союза является наиболее важным для Молдовы. В прошлом году более 65% молдавского экспорта пришлось на рынки стран-членов ЕС.