„Милсами” хочет избежать вылета из Лиги Европы

Орхейский „Милсами” готов к ответному матчу с люксембургским „Фола Эш”, который состоится в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы. Только победа позволит „красным орлам” выйти в следующий раунд турнира, передаёт IPN.

В Люксембурге „Милсами” уступил хозяевам со счётом 1:2. „Мы показали там весьма скромный результат. Мы очень хотим победить дома и пройти дальше”, - сообщил на пресс-конференции наставник „Милсами” Вячеслав Руснак.

В составе хозяев не смогут выйти на поле травмированные Вадим Болохан и Еуджен Сидоренко. Матч „Милсами” – „Фола Эш” состоится в Орхее сегодня, 6 июля, начиная с 18.00.

В Спее „Дачия” встретится со „Шкендией”. Шансы жёлтых волков на выход в следующий раунд невелики: в первом матче в Македонии они уступили со счётом 0:3. Сегодня же „Заря” встретится на выезде с ФК „Сараево”. На прошлой неделе команда под руководством Влада Гояна одержала победу над клубом из Боснии и Герцеговины со счётом 2:1.