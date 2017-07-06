„Милсами” хочет избежать вылета из Лиги Европы

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Спорт
Орхейский „Милсами” готов к ответному матчу с люксембургским „Фола Эш”, который состоится в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы. Только победа позволит „красным орлам” выйти в следующий раунд турнира, передаёт IPN.
В составе хозяев не смогут выйти на поле травмированные Вадим Болохан и Еуджен Сидоренко. Матч „Милсами” – „Фола Эш” состоится в Орхее сегодня, 6 июля, начиная с 18.00.
В Спее „Дачия” встретится со „Шкендией”. Шансы жёлтых волков на выход в следующий раунд невелики: в первом матче в Македонии они уступили со счётом 0:3. Сегодня же „Заря” встретится на выезде с ФК „Сараево”. На прошлой неделе команда под руководством Влада Гояна одержала победу над клубом из Боснии и Герцеговины со счётом 2:1.
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