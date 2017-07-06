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Политика
Вице-министр Лилиан Дарий провел встречу с послом Государства Катар
06.07.2017

Вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Лилиан Дарий принял сегодня посла Государства Катар в Молдове Мохаммедом бин Али Мохаммедом Аль-Малики, передает Молдпрес со ссылкой на управление по СМИ и связям с общественностью МИДЕИ.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития молдавско-катарских отношений. Чиновники выразили совместный интерес к активизации политического диалога, активизации торгового обмена, институциональному потоку и расширению двусторонней правовой базы между двумя странами. Собеседники высоко оценили рабочий визит в Доху, 14-15 мая 2017 г. главы молдавской дипломатии Андрея Галбура.


 
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