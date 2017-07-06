Реформа правительства будет принята завтра в финальном чтении

Игорь Любек

Проект реформы правительства обсудят завтра в парламенте в финальном чтении. Это предложил сегодня в начале заседания председатель Комиссии по публичной администрации, региональному развитию, окружающей среде и климатическим изменениям Виолета Иванов.

«В рамках сегодняшнего заседания комиссии мы проголосовали за пакет поправок. Отчет готов», — отметила Иванов.

Председатель фракции ЛДПМ Тудор Делиу обратил внимания на то, что слишком рано обсуждать реформу правительства во втором чтении, потому что документ приняли в первом чтении на прошлой неделе, а некоторые депутаты ещё разрабатывают поправки.

«Прошло всего пять дней. Согласно регламенту, на разработку поправок есть десять дней. Лично я представил поправки сегодня утром, их нет в пакете. Прошу соблюсти положения регламента», — отметил депутат.

Предложение Виолеты Иванов поставили на голосование, его поддержали большинством голосов. В связи с этим либерал-демократы обвинили парламентское большинство в нарушении регламента. В ответ спикер Андриан Канду отметил, что речь идет о приоритетном проекте.

«Во времена предыдущей власти, особенно когда премьер-министром был ставленник ЛДПМ, было множество срочных и приоритетных законопроектов. Они точно так же проходили короткую процедуру в парламенте», — сказал Канду.

Парламент 30 июня принял в первом чтении проект реформы правительства. На заседании присутствовало 76 депутатов, инициативу приняли большинством голосов. Оппозиция раскритиковала документ, отметив, что в тексте проекта много неясностей и пробелов.