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Общество
Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области образования будет опубликовано в Monitorul Oficial
06.07.2017

Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области образования и энергетической сфере будет опубликовано завтра в «Monitorul Oficial» Республики Молдовы, передает Молдпрес.

Этот документ является документом межправительственного сотрудничества государств-участников СНГ и направлен на принятие мер по координированию в области профессионального образования, для повышения квалификации персонала в энергетическом секторе, а также на создание дополнительных механизмов, обеспечивающих обмен опытом в эксплуатации объектов электроэнергетики. Соглашение направлено на повышение уровня безопасности энергосистем государств-участников СНГ.

Ответственным за реализацию документа будет Министерство экономики, которое в случае необходимости привлечет и подведомственные предприятия.

Соглашение было подписано премьер-министром  Павлом Филипом в Бишкеке 7 июля 2016 г. на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ.


 
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