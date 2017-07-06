Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области образования будет опубликовано в Monitorul Oficial

Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в области образования и энергетической сфере будет опубликовано завтра в «Monitorul Oficial» Республики Молдовы, передает Молдпрес.

Этот документ является документом межправительственного сотрудничества государств-участников СНГ и направлен на принятие мер по координированию в области профессионального образования, для повышения квалификации персонала в энергетическом секторе, а также на создание дополнительных механизмов, обеспечивающих обмен опытом в эксплуатации объектов электроэнергетики. Соглашение направлено на повышение уровня безопасности энергосистем государств-участников СНГ.

Ответственным за реализацию документа будет Министерство экономики, которое в случае необходимости привлечет и подведомственные предприятия.

Соглашение было подписано премьер-министром Павлом Филипом в Бишкеке 7 июля 2016 г. на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ.