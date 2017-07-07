Октавиан Калмык: Государство поддерживает предпринимателей

Экономика Молдовы укрепляется, а государство помогает предпринимателям, которые хотят развивать свой бизнес. Об этом заявил глава профильного министерства Октавиан Калмык в эфире ток-шоу "Фабрика".

Он отметил, что власти нацелены на привлечение иностранных инвесторов, и для этого считают необходимым подготовить квалифицированных специалистов, сообщает publika.md.

Октавиан Калмык отметил, что государство активно участвует в развитии местного производства.

"Мы предлагаем бесплатную подготовку тем, кто в ней нуждается. В зависимости от сферы деятельности предоставляем и гранты от 100 до 200 тысяч леев, которые можно использовать для стартапов", - cказал министр экономики Октавиан Калмык.

Глава минэкономики заявил, что для подготовки востребованных на рынке труда специалистов необходима реформа в образовании.

"Нет смысла тратить десятки миллионов на подготовку специалистов, которые не востребованы, а их знания и навыки не соответствуют нынешним запросам. Изменились технологии, оборудование. Появились новые сферы деятельности, которым в наших профессиональных школах не обучают", - отметил Октавиан Калмык.

Октавиан Калмык также отметил, что на молдавский рынок приходит все больше европейских инвесторов.

"Доля европейских инвестиций на нашем рынке составляет 55%. Деньги вкладывают компании из Германии, Австрии, Франции и Италии", - сообщил министр экономики.