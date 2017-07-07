2500 отметок были повышены после рассмотрения апелляций на результаты БАКа

Около 2500 отметок были повышены вследствие рассмотрения апелляций, поданных в связи с результатами основной сессии экзаменов на степень бакалавра.

Число сдавших экзамены кандидатов увеличилось более чем на 300 человек. По итогам рассмотрения апелляций доля успешно сдавших экзамены выпускников лицеев увеличилась на 1,84 процентных пункта и составила 83,08%, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз Министерства просвещения.

Таким образом, число кандидатов со средним баллом, равным или превышающим 8, составило более 1500 человек, у 300 кандидатов средний балл равен или выше 9, а средний балл троих кандидатов равен 10.

По окончании основной сессии экзаменов на степень бакалавра было подано свыше 12 тысяч апелляций. При этом общее количество написанных и проверенных работ составило более 64 тысяч.

Согласно данным Национального агентства по куррикулуму и оцениванию, наибольшее число апелляций было подано на результаты экзамена по румынскому языку и литературе – 2408, к сдаче этого экзамена было допущено и наибольшее количество кандидатов.

Дополнительная сессия экзаменов на степень бакалавра пройдёт в период с 17 по 24 июля. Чтобы принять участие в дополнительной сессии, 6–7 июля кандидаты должны подать заявление в письменной форме в тот Центр сдачи экзаменов, в котором они сдавали основную сессию.

В дополнительной экзаменационной сессии могут участвовать кандидаты, получившие непроходной балл в ходе основной сессии или отсутствовавшие по уважительным причинам.