Домника Маноле: Высший совет магистратуры нарушил закон

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Судья Кишинёвского апелляционного суда Домника Маноле утверждает, что Высший совет магистратуры (ВСМ) грубо нарушил закон, приняв решение об отстранении её от должности.
Маноле также считает, что она подвергается преследованиям из-за своей деятельности и той позиции, которую она занимает. Об этом судья заявила в эфире передачи Important на телеканале TVC 21, передаёт IPN.
„Все эти преследования являются местью системы. Я занимала принципиальную позицию, будучи членом Дисциплинарной коллегии. Например, я потребовала наказать пятерых судей из Высшей судебной палаты за дисциплинарные нарушения. Тогда мне передали, что они отомстят. Были и общие собрания судей, на которых я выступала с жёсткой критикой в адрес системы. А решение по поводу референдума они использовали в качестве предлога”, - заявила Маноле.
Судья также сообщила, что было предпринято немало попыток „заставить её замолчать”: „Мне неоднократно говорили, что я должна делать, как я должна поступать. Но я не могу отказаться от моих принципов в отношении правосудия. И в деле о референдуме ответственные лица из судебной администрации просили меня вынести решение в пользу Центризбиркома. Но я поступила согласно закону. Я не стала об этом сообщать, потому что в моём распоряжении было мало времени, всего пять дней, чтобы принять решение по этому делу, мне приходилось работать по 20 часов в сутки”.
Домника Маноле также заявила, что ВСМ грубо нарушил закон, поскольку он не имел права принимать такое решение в отсутствие решения Дисциплинарной коллегии. „Был один подобный случай, случай судьи Дога, бывшего председателя Кишинёвского апелляционного суда. ВСМ также принял решение об его отстранении от должности, в обход Дисциплинарной коллегии. Впоследствии Высшая судебная палата отменила решение ВСМ”, - сообщила Домника Маноле.
На днях Высший совет магистратуры объявил судью Кишинёвского апелляционного суда Домнику Маноле несовместимой с должностью судьи. Решение было принято на основании заключений Службы информации и безопасности. ВСМ предложит главе государства отстранить судью от должности. В апреле прошлого года Домника Маноле вынесла решение, обязующее Центральную избирательную комиссию провести конституционный референдум, инициированный Платформой DA. Позднее это решение было отменено Высшей судебной палатой.
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