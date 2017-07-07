Домника Маноле: Высший совет магистратуры нарушил закон

Судья Кишинёвского апелляционного суда Домника Маноле утверждает, что Высший совет магистратуры (ВСМ) грубо нарушил закон, приняв решение об отстранении её от должности.

Маноле также считает, что она подвергается преследованиям из-за своей деятельности и той позиции, которую она занимает. Об этом судья заявила в эфире передачи Important на телеканале TVC 21, передаёт IPN.

„Все эти преследования являются местью системы. Я занимала принципиальную позицию, будучи членом Дисциплинарной коллегии. Например, я потребовала наказать пятерых судей из Высшей судебной палаты за дисциплинарные нарушения. Тогда мне передали, что они отомстят. Были и общие собрания судей, на которых я выступала с жёсткой критикой в адрес системы. А решение по поводу референдума они использовали в качестве предлога”, - заявила Маноле.

Судья также сообщила, что было предпринято немало попыток „заставить её замолчать”: „Мне неоднократно говорили, что я должна делать, как я должна поступать. Но я не могу отказаться от моих принципов в отношении правосудия. И в деле о референдуме ответственные лица из судебной администрации просили меня вынести решение в пользу Центризбиркома. Но я поступила согласно закону. Я не стала об этом сообщать, потому что в моём распоряжении было мало времени, всего пять дней, чтобы принять решение по этому делу, мне приходилось работать по 20 часов в сутки”.

Домника Маноле также заявила, что ВСМ грубо нарушил закон, поскольку он не имел права принимать такое решение в отсутствие решения Дисциплинарной коллегии. „Был один подобный случай, случай судьи Дога, бывшего председателя Кишинёвского апелляционного суда. ВСМ также принял решение об его отстранении от должности, в обход Дисциплинарной коллегии. Впоследствии Высшая судебная палата отменила решение ВСМ”, - сообщила Домника Маноле.

На днях Высший совет магистратуры объявил судью Кишинёвского апелляционного суда Домнику Маноле несовместимой с должностью судьи. Решение было принято на основании заключений Службы информации и безопасности. ВСМ предложит главе государства отстранить судью от должности. В апреле прошлого года Домника Маноле вынесла решение, обязующее Центральную избирательную комиссию провести конституционный референдум, инициированный Платформой DA. Позднее это решение было отменено Высшей судебной палатой.