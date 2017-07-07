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Михаил Мокан войдет в Совет гражданского общества при президенте
07.07.2017

Председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова Михаил Мокан принял предложение президента Игоря Додона стать членом Совета Гражданского общества при Президенте Республики Молдова.

Додон провел рабочую встречу с Моканом, выразил уважение и почтение к ветеранам, заверив, что намерен и в будущем прилагать все усилия для их поддержки, сообщает moldovanews.md.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам, а также с различным мероприятиями, в которые вовлечен СВВА РМ.


 
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