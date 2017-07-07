Министр иностранных дел Молдовы принял австрийского посла

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур сегодня принял посла Австрии в Молдове Кристин Фрайлингер.

Встреча прошла в контексте подготовки неофициального заседания министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ, которое состоится 11 июля в Мауэрбахе, Австрия, передает moldpres.md.

Как сообщили в Службе по СМИ и связям с общественностью МИДЕИ, Андрей Галбур приветствовал инициативу председательствующей в ОБСЕ Австрии по организации заседания, выразив надежду на то, что оно послужит подходящей платформой для подходящих дискуссий по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, касающимся вызовов в адрес европейской безопасности и практических способов их преодоления.

Со своей стороны, посол Австрии приветствовала готовность главы молдавского внешнеполитического ведомства принять участие в министерском заседании в Мауэрбахе, ставшем традиционным. Более тридцати министров иностранных дел заявили о своем намерении принять в нем участие. Кроме того, дипломат сообщила о вчерашнем визите в Тирасполь австрийской парламентской делегации, в ходе которого та выступила за скорейшее определение в формате переговоров «5+2» жизнеспособного политического решения по приднестровской проблеме в соответствии с решениями, принятыми в рамках ОБСЕ.