Из-за короткого замыкания в Рыбнице загорелась хозпостройка

|
|
...
|
Происшествия
Во дворе частного дома на ул. Юбилейной в Рыбнице вчера вечером загорелась деревянная хозяйственная постройка.
В течение 8 минут пожарные СВПЧ-3 ликвидировали возгорание площадью 20 кв. м. Огнём повреждены потолочное перекрытие и шифер, сгорели книги. Спасатели уберегли от воспламенения соседний дом и сарай, сообщает novostipmr.com.
По мнению специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба МВД. К сетевому напряжению было подключено самодельное электрооборудование для бытового использования. Кроме этого, электропроводка была смонтирована из соединения меди и алюминия. Как выяснилось, незадолго до происшествия 88-летний хозяин-электрик работал в помещении.
Материальный ущерб составил 1 500 рублей. Сотрудники милиции ведут разбирательство.
Обсуждение новости
|