Происшествия Из-за короткого замыкания в Рыбнице загорелась хозпостройка Во дворе частного дома на ул. Юбилейной в Рыбнице вчера вечером загорелась деревянная хозяйственная постройка. В течение 8 минут пожарные СВПЧ-3 ликвидировали возгорание площадью 20 кв. м. Огнём повреждены потолочное перекрытие и шифер, сгорели книги. Спасатели уберегли от воспламенения соседний дом и сарай, сообщает novostipmr.com. По мнению специалистов, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба МВД. К сетевому напряжению было подключено самодельное электрооборудование для бытового использования. Кроме этого, электропроводка была смонтирована из соединения меди и алюминия. Как выяснилось, незадолго до происшествия 88-летний хозяин-электрик работал в помещении. Материальный ущерб составил 1 500 рублей. Сотрудники милиции ведут разбирательство.

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