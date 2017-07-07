Детсады смогут уходить на каникулы, но не обязательно летом

Детские сады будут иметь возможность уходить на каникулы, но не обязательно в летний период. Их сроки будут определяться по итогам консультаций с родителями, они могут приходиться на любой период в течение года.

Своё решение администрация детсада обязана будет вывесить на видном месте за 30 дней до начала каникул. Соответствующий приказ подписала заместитель министра просвещения Лилия Поголша, передаёт IPN.

Согласно этому приказу, учреждения системы раннего образования будут работать непрерывно в течение всего года, с правом организации каникул для проведения санитарных работ, дезинфекции, ремонта или на период отпусков сотрудников учреждения, в соответствии с Трудовым кодексом.

Приказ стал следствием многочисленных жалоб, поступивших от родителей в связи с введением 40-дневных летних каникул в детских садах. Родители пожаловались на то, что им не с кем оставить детей, потому что не все работодатели готовы предоставлять им летний отпуск. В открытом письме на имя премьер-министра родители пожаловались, что, хотя в период летних каникул их детям и предоставляются места в других детсадах, эти учреждения расположены на значительном расстоянии от дома, что делает такие альтернативы неприемлемыми. В то же время, сроки закрытия детских садов, расположенных в одном и том же районе, накладываются друг на друга. Это делается с целью оправдать отсутствие вариантов распределения детей между соседними детсадами.