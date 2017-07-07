Сборная Молдовы по футболу улучшила позиции в рейтинге FIFA

В новом ежемесячном рейтинге FIFA сборная Молдовы по футболу поднялась на три строчки и заняла 158-ое место.

Среди соперников сборной Молдовы по отборочной группе ЧМ-2018 самую высокую позицию занимает сборная Уэльса, которая на 20-м месте, Ирландия расположилась на 29-й позиции, Австрия - на 37-м месте, Сербия - на 42-м, а Грузия - на 112-м.

Первое место в рейтинге занимает сборная Германии – обладатель Кубка Конфедераций, за которой следуют Бразилия и Аргентина.