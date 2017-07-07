7 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Сборная Молдовы по футболу улучшила позиции в рейтинге FIFA
07.07.2017

В новом ежемесячном рейтинге FIFA сборная Молдовы по футболу поднялась на три строчки и заняла 158-ое место.

Среди соперников сборной Молдовы по отборочной группе ЧМ-2018 самую высокую позицию занимает сборная Уэльса, которая на 20-м месте, Ирландия расположилась на 29-й позиции, Австрия - на 37-м месте, Сербия - на 42-м, а Грузия - на 112-м.

Первое место в рейтинге занимает сборная Германии – обладатель Кубка Конфедераций, за которой следуют Бразилия и Аргентина.


 
Количество просмотров:
25
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.