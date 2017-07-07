Создание Морского агентства Молдовы одобрено в первом чтении

Впервые в Молдове будет создано Морское агентство. Парламент принял сегодня, 6 июля, в первом чтении этот законопроект.

Создание Морского агентства Молдовы можно аргументировать, начиная с сотрудничества в экономической сфере, которое Молдова приняла на себя при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, в соответствии с которым сотрудничество в секторе экономики Молдовы будет включать в себя институциональное и функционирование развитие государственных органов с целью повышения эффективности их деятельности и обеспечения прозрачного эффективного процесса принятия решений и стратегического планирования.

Необходимо уточнить, что в настоящее время в Молдове нет одного учреждения, наделенного полномочиями по надзору и контролю в области морского транспорта, регистрации судов, а также изучения их технического состояния, по примеру стран ЕС, а также стран СНГ.

Морское агентство - специальный технический орган, который будет осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Молдовы и положениями международных договоров в области судоходства, сосредоточившись на обеспечении безопасности морского судоходства и внутренних водных путей, а также госконтроля за статусами «порт» и «судно, следующее под флагом Молдовы».

Агентство будет содействовать непрерывному развитию потенциала Молдовы по управлению как можно большим числом морского транспорта и внутренних водных путей, что позволит внести значительный вклад в развитие национальной экономики, будучи одним из основных факторов экономического сотрудничества на мировом уровне.