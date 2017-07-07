Сырбу: Протесты не могут повлиять на измнение избирательной системы

Депутат от Демократической партии Молдовы Сергей Сырбу считает, что протест, который хочет организовать партия «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) в день голосования за законопроект о вводе смешанной избирательной системы, не сможет повлиять на решение парламента.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Сергей Сырбу заявил, что большинство граждан Республики Молдова «поддерживают это изменение».

«Протесты категорически не могут повлиять на это решение, потому что большинство граждан Республики Молдова хотят изменений, и люди в целом ряде регионов страны вышли на улицы, чтобы подержать их», — подчеркнул депутат.

Также депутат отметил, что «это касается права народа на свободу мнения, а мы должны соблюдать решения большинства граждан».

«Мы уважаем эти несколько десятков или сотен людей, которые против, но, в первую очередь, мы уважаем желания сотен тысяч граждан, желающих перемен. Оппозиция вправе мирно протестовать, а мы должны выполнить желание большинства граждан, поэтому мы не можем игнорировать мнение большинства. Мы все видели, что они не могут собрать больше нескольких сотен людей, а причина в том, что люди поддерживают это решение.

Как они могут протестовать против желания гражданина самому избирать депутата? Как они могут протестовать против права, которое мы хотим дать гражданину?», — отметил он.