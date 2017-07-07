Как один молдавский судья решил организовать второй поход на Гагаузию

Будем надеяться, что этого не произойдет, ведь последствия могут быть самыми ужасными

Как-то на одной из пресс-конференций я услышал от молдавского чиновника высокопарную фразу о том, что страна наша шла и будет идти по пути защиты прав человека, его свобод и идентичности. Дескать, мы взяли на себя такое обязательство и неукоснительно его исполняем. Но правильнее, конечно, сказать, что по пути этому мы не двигаемся совершенно — то ли мы свернули не туда, то ли спотыкаемся на ровном месте. А потом долго-долго, сидя за столом с европейскими чиновниками, думаем, как подняться. Детально все расписываем, жмем руки, расписываемся, а потом — падаем вниз стремительным домкратом.

Рассмотрим свежий случай. На днях в молдавском парламенте прошли дебаты по вопросу изменения избирательной системы. В ходе этих дебатов член Высшего совета Магистратуры Теодор Кырнац обрушился с критикой на гагаузов, предложивших закрепить представительство гагаузского народа в молдавском законодательном органе.

«На территории Республики Молдова существуют три государствообразующих элемента. Одним из этих элементов является народ. На территории Республики Молдова ни в коем случае не может быть речи о гагаузском народе, - заявил Кырнац. - Вы используете термин народ Гагаузии в парламенте Республики Молдова. Это антиконституционное заявление, которое ведет к сепаратизму. Также, идея о пяти депутатах в парламенте Республики Молдова является попыткой дискриминации других этнических меньшинств, проживающих в Молдове.

Гагаузы, по словам Теодора Кырнаца, права называть свою автономию «землей» не имеют.

«Не Ери, как вы говорите, а территориально-административная единица Гагаузия, потому как гагаузской земли нет. Есть земля Республики Молдова», - заявил он.

И это, я напомню, судья Высшего совета магистратуры. Да в его словах прямо-таки сквозят толерантность и уважение к представителям других национальностей. Не отдает себе господин Кырнац отчет в том, что его слова взрывоопасны! Именно из-за подобных речь в 90-х годах и было столько проблем, в том числе «поход на Гагаузию». Или госопдин Кырнца хочет второй такой поход организовать? О приднестровском конфликте, полагаю, напоминать не надо?

Главное, удивляются молдавские чиновники, почему в Гагаузии нет доверия к центральным властям. А откуда ему взяться-то, когда в Кишиневе прямым текстом говорят, что твой народ не существует, у тебя нет своей земли, и все, что ты должен делать, - довольствоваться тем, что имеешь? В тему: несколько лет назад Михай Гимпу, например, заявил, что «Гагаузии не существует». Откуда взяться доверию?

И ведь Кырнац, о которомидет речь, скорее всего, избежит наказания за свое заявление. Так было, есть, и, по-видимому, будет.

Как думаете, как можно исправить ситуацию?

Никита ЗВЕРЕВ