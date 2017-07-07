В Сирии погиб принявший ислам молдавский наемник

32-летний уроженец Дубоссар, принявший ислам, чтобы воевать на стороне России в Сирии, погиб в конце прошлого месяца. Ранее он принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса, а в Сирии воевал на стороне России.

Информацию опубликовал украинский портал depo.ua, когда в социальных сетях появились сообщения членов семьи и друзей погибшего в конце прошлого месяца наемника, сообщает publika.md.

Как отмечают журналисты, чтобы попасть в Сирию, 32-летний мужчина принял ислам. Погибший - уроженец Дубоссар. Он нес срочную воинскую службу в Молдове, а затем был сотрудником бригады специального назначения "Фулджер".