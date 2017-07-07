Отказ в обслуживании на русском языке в супермаркете возмутил жительницу Кишинева

Дискриминационное отношение в супермаркете Кишинева возмутило русскоязычную покупательницу. Девушка рассказала, что вечером вместе со своей семьей зашла в магазин за продуктами. Однако то, что произошло в нем, отбило у нее всякое желание делать покупки.

- В мясном отделе продавщица устроила расовую дискриминацию и заявила на весь магазин, что обслуживать посетителей на русском языке не собирается, - рассказала возмущенная покупательница.

Девушка уточнила, что уже не первый раз сталкивается с хамством в этом магазине, причем не только на языковой почве. Так, неделю назад здесь же ее с мужем и грудным ребенком толкнули, и при этом еще и нахамили. Это была, по словам девушки, администратор магазина.

- Мы ей сделали замечание, что тут выход, и мы с ребёнком на руках, и попросили быть осторожнее, а она ответила "inchide gura!" ("закрой рот"). Мы остались в шоке просто, к такому наглому хамству со стороны персонала мы не привыкли, - возмутилась она.