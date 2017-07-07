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НЦБК проводит обыски в кабинете примара коммуны Бэчой
07.07.2017

Офицеры НЦБК проводят, в настоящее время, обыски в кабинете и жилье примара коммуны Бэчой, Виталия Шаларь. Сотрудники центра прибыли на место в 8:00, а сам обыск начался спустя час, когда адвокат примара прибыл на место.

Виталий Шоларь стал известен прессе после того, как в 2015 году на него напал один из приближенных депутата ДПМ, Константина Цуцу. Инцидент произошел в то время как Шоларь проводил избирательную встречу, сообщает jurnal.md

По словам Шоларя, конфликт между ним и Цуцу длится еще с с парламентских выборов 2014 года. Примар обвинил Цуцу и в организации сегодняшнего обыска.

На прошлой неделе Шоларь написал в прокуратуру жалобу на Константина Цуцу.


 
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