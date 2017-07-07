Менеджмент столицы, осуществленный Киртоакэ, был признан Счетной палатой неудовлетворительным

Все отчеты аудита, составленные Счетной палатой в последние годы, указывают на неудовлетворительный менеджмент бюджета и имущества муниципия Кишинев.

В отчетах отмечается, что администрация столицы, в том числе и Дорин Киртоакэ, не обеспечили удовлетворительное управление имуществом. Более того, как указано в отчетах, за последние два года ситуация значительно ухудшилась, передает moldova.org

Таким образом, Отчет о результатах аудита исполнения бюджета и управления публичной собственностью в 2012 году в рамках административно-территориальных единицах муниципия Кишинев, указывает на отклонения и нарушения, такие как неразработка и несоблюдение процедур внутреннего контроля, которые могли бы повысить ответственность сторон, участвующих в управлении бюджетом, законодательный и нормативный вакуум в процессе выявления/оценки/мониторинга экономического потенциала, сопутствующего формированию налогооблагаемой базы; отсутствие механизма, основанного на фундаментальных критериях установления нормативов бюджетного финансирования; несоблюдение процедур при закупке товаров и услуг; нецелевое использование публичных средств, предназначенных на капитальный ремонт и др.

Отдельное внимание в рамках аудита было оказано процессу и качеству публичных услуг, предоставляемых населению, с соблюдением принципов солидарности и социального равенства; обеспечению повышения вклада предоставляемых услуг и снижения их стоимости, улучшению качества предоставляемых услуг.

«Неудовлетворительный менеджмент и внутренний контроль в процессе управления публичным имуществом, в том числе находящимся в управлении муниципальных предприятий, способствовали появлению нарушений и недостатков, выраженных в: отсутствии соответствующего управления публичным имуществом и отчетности об управлении имуществом; необеспечение полной регистрации права на собственность в кадастровом органе; появление рисков подкупа в управлении публичным имуществом», заключает Счетная Палата.

Похоже, что мэр Киртоакэ не предпринял ничего для того, чтобы выполнить рекомендации аудиторов. Таким образом, следующий документ – Отчет о результатах аудита соответствия управления публичным имуществом в рамках публичных подразделений муниципия Кишинев на 2014-2015 годы констатирует: «Хотя генеральный примар муниципия Кишинев, распорядился (в 2012 году) осуществить инвентаризацию недвижимости и помещений в соответствии с рекомендациями высшего органа аудита, все же, по мнению аудита, осуществленные мероприятия противоречили духу предложенных рекомендаций».

Более того, Счетная палата констатирует, что менеджмент администрирования имуществом административно-территориальных единиц всех уровней муниципия Кишинев не соответствовал критериям и требованиям законодательства, осуществляясь с нарушениями и отклонениями, усиливающиеся недостатки предыдущих периодов, выраженные в: уклонении Местной публичной администрацией от исполнения функций владельца публичной собственности; отсутствие соответствующего учета публичной собственности и правильной отчетности управления имуществом; необеспечение полной регистрации прав на собственность в Реестре недвижимого имущества; несоблюдение имущественных интересов муниципия, выраженное в расхищении недвижимости и неудовлетворительном управлении имущества; недополучение доходов в крупных размерах и увеличение неудовлетворенных претензий; неприведение в соответствие стратегий управления муниципальными предприятиями, учредителями которых является местная публичная администрация, к принципам лучшего управления; недостатки в информационном обеспечении процессов, сопутствующих администрированию имущества, находящегося в местной публичной собственности и др.

Все это, по мнению аудиторов, было вызвано отсутствием системного подхода в менеджменте администрирования публичной собственности, отсутствием сотрудничества между подразделениями местной публичной администрации, фрагментированием системы внутреннего контроля, а также безответственностью руководящих лиц при исполнении служебных обязанностей, в том числе в неисполнении предыдущих рекомендаций Счетной палаты.

«В заключении отмечаем, что публичное имущество не было оценено, администрировано и использовано на должном уровне в интересах общества», отмечается в отчете о результатах аудита Счетной палаты.