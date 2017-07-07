Парламент принял закон о реформе правительства

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Проект закона о реформе правительства принят парламентом в окончательном чтении в рамках сегодня шнего пленарного заседания. Инициативу поддержали 53 депутата.
Проект закона был одобрен правительством 8 июня и принят в первом чтении 30 июня.
Согласно документу, вице-министры будут заменены на госсекретарей. У премьера будет 3 заместителя. Каждый раз премьер будет предоставлять помимо министров и список министерств парламенту для утверждения.
Закон вступит в силу с момента опубликования в Monitorul Oficial.
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