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Парламент принял закон о реформе правительства
07.07.2017

Проект закона о реформе правительства принят парламентом в окончательном чтении в рамках сегодня шнего пленарного заседания. Инициативу поддержали 53 депутата.

Проект закона был одобрен правительством 8 июня и принят в первом чтении 30 июня.

Согласно документу, вице-министры будут заменены на госсекретарей. У премьера будет 3 заместителя. Каждый раз премьер будет предоставлять помимо министров и список министерств парламенту для утверждения.

Закон вступит в силу с момента опубликования в Monitorul Oficial.


 
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