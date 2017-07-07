Глава МВД: Шевчук не покидал страну через аэропорт Кишинева

Бывший приднестровский лидер, Евгений Шевчук, не выезжал из страны через международный аэропорт Кишинева. Информацию подтвердил министр внутренних дел Республики Молдова, Александр Жиздан.



"Если бы Шевчук воспользовался услугами кишиневского аэропорта, были бы доказательства. Я не знаю откуда вы взяли эту информацию. Сегодня я могу сказать точно - нет" - заявил Жиздан журналистам unimedia.md

Напоминаем, что так называемый Верховный Совет Приднестровья снял иммунитет с бывшего тираспольского лидера, а местные власти выдвинули против него обвинения по пяти правонарушениям. По словам прокурора Приднестровья Анатолия Гурецкого, Евгению Шевчуку грозит до 12 лет тюрьмы в случае, если его вина будет доказана.

Позднее Шевчук заявил на своей странице в Facebook, что на него готовится покушение и поэтому он покинул приднестровский регион, приехав в Кишинёв.