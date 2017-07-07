Глава МВД: Шевчук не покидал страну через аэропорт Кишинева

|
|
...
|
Политика
Бывший приднестровский лидер, Евгений Шевчук, не выезжал из страны через международный аэропорт Кишинева. Информацию подтвердил министр внутренних дел Республики Молдова, Александр Жиздан.
Напоминаем, что так называемый Верховный Совет Приднестровья снял иммунитет с бывшего тираспольского лидера, а местные власти выдвинули против него обвинения по пяти правонарушениям. По словам прокурора Приднестровья Анатолия Гурецкого, Евгению Шевчуку грозит до 12 лет тюрьмы в случае, если его вина будет доказана.
Позднее Шевчук заявил на своей странице в Facebook, что на него готовится покушение и поэтому он покинул приднестровский регион, приехав в Кишинёв.
Обсуждение новости
|