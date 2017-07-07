Вскоре на новую полосу столичного аэропорта смогут сесть самолёты

„Avia Invest” закончила работы по бетонированию первых 1250 метров новой взлётно-посадочной полосы, а также рулёжной дорожки Alfa, которая была отремонтирована с нуля.

Генеральный директор „Avia Invest” Пётр Жардан сообщил, что первые самолёты смогут испытать их уже 17 июля, в случае благоприятных метеоусловий.

Жардан добавил, что сейчас ведутся финальные работы на поверхности расширенного перрона. В течение 2-3 дней они будут закончены и у аэропорта появится платформа в более 45 тысяч квадратных метров забетонированного пространства. На этой платформе будут обустроены парковочные места для воздушных кораблей, сообщает realitatea.md.

Потенциал загрузки этих площадок - более 70 единиц, что позволит стоять здесь всем типам самолётов независимо от их веса. По словам Жардана, это сделает Кишинёвский аэропорт более привлекательным в глазах авиакомпаний. В общей сложности, после ремонта в Кишинёвском аэропорту будет 27 мест стоянки.

В реконструкции объектов участвует молдавская компания „Exfactor-grup” в сотрудничестве с всемирно известной немецкой фирмой „Strabag Grup. На данный момент на строительной площадке Кишинёвского аэропорта трудятся около 200 рабочих и 150 единиц спецтехники.

Предполагается, что новая полоса прослужит 40 лет.

Напоминаем, что Avia Invest приняла решение о строительстве второй взлётно-посадочной полосы, чтобы не ограничивать воздушное движение в столичном аэропорту на период реконструкции главной полосы (3590 м). Благодаря тому, что Кишинёвский аэропорт заработает в круглосуточном режиме, будут обойдены стороной все проблемы относящиеся к безопасности полётов, дискомфорту путешественников и авиакомпаний.