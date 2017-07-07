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Общество
В Молдове запретили рекламу алкоголя
07.07.2017

Кабинет министров утвердил законопроект о введении ограничений на рекламу спиртных напитков.

Запрещена любая форма рекламы алкогольной продукции: на радио и телевидении, в печатных СМИ, интернет-сети, кино и видео, внутри или на общественном транспорте и на почтовых отправлениях. Кроме того, запрещено участие детей в рекламных акциях алкоголя

Согласно проекту, на радио и телевидении реклама алкоголя будет разрешена с 22.00 до 7.00. Также она будет разрешена в установленных местными органами власти общественных местах в период национальных праздников и традиционных мероприятий, связанных с производством и реализацией алкогольных напитков.

Также запрещено рекламировать алкогольные напитки на расстоянии менее 200 метров от учебных заведений, общежитий для школьников и студентов, медико-санитарных учреждений, спортивных площадок, воинских частей, строительных и ремонтных площадок и т.д.


 
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