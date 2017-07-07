Российский депутат: Власти намерены не допустить «Нашу партию» и к предстоящим выборам в парламент

После того как исключила команду Ренато Усатого из парламентских выборов от 2014 года и не допустила его к президентским выборам от 2016 года, власть намерена не допустить «Нашу партию» и к предстоящим выборам в парламент. Об этом заявил на пленарном заседании Госдумы РФ депутат ЛДПР Антон Морозов.

По его словам, «Влад Плахотнюк запустил механизм уничтожения единственной реальной оппозиционной партии, вплоть до попыток физического устранения Усатого, из-за чего он вынужден находиться в Москве».

По словам Морозова, «власть в Молдове, которая пытается уничтожить «Нашу партию» любыми путями, захвачена одним человеком — Владом Плахотнюком».

Морозов напомнил, что «на Усатого обрушился новый шквал репрессий, после того как лидер «Нашей партии» опубликовал разоблачительные документы о краже миллиарда долларов из молдавских банков» и доказал, кто главный бенефициар этой кражи. «Среди прочего, Усатый опубликовал доказательства того, что для оформления фирм, через которые из Молдавии выводились деньги, использовались паспорта жителей ДНР и ЛНР. Тем самым организаторы «кражи века» пытались убить двух зайцев – не только замести следы, но и бросить тень на ДНР, ЛНР и Россию», — сказал он.

Кристина Пендя