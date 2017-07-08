Откровение депутата-социалиста: Решение о смешанной системе было принято еще в 2011 году!

Депутат ПСРМ Григорий Новак считает, что оппозиция Республики Молдова «не привела веских аргументов» в пользу сохранения действующей избирательной системы.

Корреспонденту портала ТРИБУНА, на вопрос, повлияет ли объявленный ППДП протест на решение изменить избирательную систему, Григорий Новак заявил, что «в итоге, решение будем принимать мы, а не какие-то партийные лидеры».

«Конечно, ППДП вправе мирно протестовать, но ПСРМ руководствуется повесткой дня и программой, а никак не требованиями ППДП. Мы внимательно изучим юридические рекомендации Венецианской комиссии, которые призваны улучшить проект. А в том, что касается политического аспекта, конечно, каждое мнение имеет право на существование, но в итоге, решение будем принимать мы, а не партийные лидеры, которые до сегодняшнего дня не привели ни одного веского аргумента против этой инициативы, чтобы убедить нас от нее отказаться», — заявил Новак.

Также депутат напомнил, что на съезде ПСРМ в 2011 году социалисты открыто объявили о намерении изменить избирательную систему, а именно, ввести смешанную систему голосования. «На парламентских выборах 2014 года мы заявили о намерении изменить избирательную систему непосредственно в предвыборной программе, а граждане, поддержав нас своими голосами, позволили нам стать самой большой фракцией законодательного органа. Соответственно, мы выполняем свои обещания данные избирателям, а не лидеру ППДП. Мы несем ответственность перед избирателями, а не перед какими-то политическими лидерами», — добавил Новак.

Михаела Коноваль