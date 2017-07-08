Шалару: "Как мне доказать, что PUN - это не проект Плахотнюка? Написать на его двери "Долой Плахотнюка!"?

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску станет председателем Партии национального единства (PUN) и будет активно участвовать в политической жизни Республики Молдова, - об этом заявил исполняющий обязанности председателя PUN Анатол Шалару.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", он напомнил в четверг вечером в ходе передачи Punctul pe azi на телеканале TVR-Moldova, что Бэсеску избран почетным председателем партии, учредительный съезд которой состоялся несколько недель назад.

"Мы договорились, что пока он будет приезжать в Кишинев каждые две-три недели. Он будет ездить по районам, встречаться с людьми. Вместе мы инициируем ряд совместных проектов в парламентах РМ и Румынии. А как только он восстановит гражданство РМ, он официально возглавит Партию национального единства. Г-н Бэсеску осознает: если он останется в стороне, существует большая опасность, что социалисты получат большинство в будущем парламенте РМ", - сказал Шалару.

Он отметил, что вхождение бывшего президента Румынии в молдавскую политику представляет угрозу для определенных правых партий, которые извлекают выгоду из идеи объединения РМ с Румынией.

"Есть категория политиков, которые опасаются нас. Помните, как лидер Либеральной партии Михай Гимпу говорил в 2016 г.: "Это моя борьба - и я ее никому не уступлю. Я борюсь с 1812 года". На самом деле у всех этих партий нет ничего общего с Румынией, с унионизмом и нашими идеалами. Одни хотят заменить одного олигарха другим - другие хотят получать личную выгоду. Я не хочу выходить с ними на протесты, не хочу компрометировать идею унионизма сотрудничеством с антирумынскими формированиями. Наш идеал ясен", - подчеркнул Шалару.

По его словам, оппоненты пытаются дискредитировать PUN утверждениями о том, что "эта партия - проект Плахотнюка".

"В Молдове есть два способа дискредитировать любого политика: сказать, что он коррумпирован, и сказать, что он - проект Плахотнюка. Ни одно, ни другое доказать невозможно, а говорить можно. Как мне доказать, что PUN - это не проект Плахотнюка? Написать на его двери "Долой Плахотнюка!"? Побить его собаку в парке? Поцарапать его машину? Бросать камни в его окна? Я не думаю, что кто-то может сказать, что Бэсеску находится в кармане Плахотнюка или Анна Гуцу в кармане Плахотнюка", - сказал Шалару.

Он отметил, что пока был министром обороны, никто не обвинял его в сотрудничестве с Плахотнюком. "Наоборот - говорили, что я создаю проблемы Плахотнюку, так как я сближался с Румынией и НАТО. А как только я стал заниматься политикой, сразу заговорили о моих связях с Плахотнюком", - сказал Шалару.