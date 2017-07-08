Филат рассказал, как Лянкэ давал показания: ночью, как в 37-м

Влад Филат продолжает раскрывать новые подробности по заведенному на него делу, сообщает NOI.MD

В другом посте в социальных сетях Филат предостерегает некоторых политических деятелей не радоваться его осуждению, так как «незаконные действия, предпринятые против него, вернутся к ним бумерангом».

«Я помню взгляд Юрия Лянкэ, который дал против меня показания у себя дома в выходной день, 14 октября, ночью, в темноте, как в 1937. А также тех, кто в результате шантажа или соблазнившись должностями дали ложные показания против меня, «вступив в сделку с дьяволом», думая, что будут освобождены от ответственности. Этого не будет. После Шора, кажется, последуют многие другие, которые думали, что спасутся, если солгут и подло нападут на меня», — пишет Филат.

По словам бывшего премьера, приближается избирательная кампания и многие другие лица, не входящие в круг ДПМ, будут принесены в жертву на «алтаре борьбы с коррупцией», в то время как истинный ответственные и координаторы кражи будут «считать» голоса и дивиденды с украденного миллиарда.

О заявлениях лидера ЛП Михая Гимпу и председателя парламента Андриана Канду Филат говорит следующее:

«Вижу, что «благородный» фин, а также самый важный юрист страны Михай Гимпу уже вынесли окончательный приговор и делят мое имущество на телевидении, даже дом, полученный много лет назад на законных основаниях. Разве эти индивидуумы не знают о презумпции невиновности, Апелляционной палате, Высшей судебной палате, ЕСПЧ или они уже знают, каков будет окончательный вердикт, написанный в гостинице «Nobil», там куда их часто вызывают отчитываться?», — пишет Филат.

Бывший премьер-министр продолжит доказывать свою невиновность и выступает за публичный характер судебного разбирательства по его делу.