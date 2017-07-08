За 5 месяцев Молдова экспортировала товаров на 850 млн. долларов, импорт составил 1,8 млрд.

В январе-мае 2017 года экспорт товаров из Республики Молдова составил более 850 миллионов долларов, что почти на 15% больше по сравнению с тем же периодом 2016 года. По данным Министерства экономики, соответствующее положение было вызвано улучшением внешнего спроса, что привело к увеличению объема экспортированных товаров, а также к снижению их унитарной стоимости, передает IPN.

Экспорт был осуществлен преимущественно в страны Европейского союза, что составляет свыше 63% от всего экспорта, а в денежном выражении – 540 миллионов долларов. Экспорт в страны СНГ составил около 20% от общего объема экспорта, на сумму 180 миллионов долларов.

За эти же пять месяцев импорт составил 1,8 миллиарда долларов США, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Импорт из стран ЕС составил 880 миллионов долларов, что означает 49% от общего объема импорта. Импорт из стран СНГ составил 450 миллионов долларов США или более 25% от общего объема импорта.

Увеличение импорта товаров произошло за счет увеличения импорта нефти, нефтепродуктов, электроэнергии, медицинских и фармацевтических товаров, машин и электроаппаратуры, автомобилей, одежды и аксессуаров, промышленных машин и аппаратов общего назначения и т. д.

Увеличение объема импорта произошло за счет восстановления внутреннего спроса, в частности на импортное сырье со стороны деловой среды и увеличения потока инвестиций, отмечает министерство.

Важным фактором, который определил рост объема импорта и экспорта, является то, что Республика Молдова пользуется рядом коммерческих режимов, как с государствами западного региона, так и с евроазиатскими государствами. Таким образом, на основании данных соглашений, около 80% торговых обменов Республики Молдова происходят в режиме свободной торговли.

Вместе с тем, Республика Молдова находится в процессе переговоров по подписанию новых двусторонних свободных торговых соглашений с Китаем, Египтом, Индией, а также со странами EFTA (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария). Эти последующие перспективы позволят расширить доступ на многие рынки сбыта, с приблизительным потенциалом в 900 миллионов потребителей, предоставляя новые возможности экспорта для отечественных производителей.