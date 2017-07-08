Реакция Кишинева на Заявление Государственной Думы относительно Приднестровья

Кишинев отреагировал на Заявление Государственной Думы Российской Федерации от 7 июля ,,О негативных тенденциях развития ситуации вокруг Приднестровья в связи с действиями Правительства Республики Молдова и властей Украины”. Министерство иностранных дел и европейской интеграции выражает свое сожаление и недоумение по поводу данного факта и отмечает, что Заявление содержит тенденциозные оценки и абсолютно необоснованную критику. Президент Игорь Додон также отреагировал, отмечая, что попытки оказать давление с любого направления могут помешать решению конфликта, а нагнетание напряженности устраивает оппонентов реинтеграции страны, передает IPN.

МИДЕИ отметило в пресс-релизе, что органы власти Республики Молдова продемонстрировали свою излишнюю политическую волю найти в рамках процесса переговоров в формате „5+2” полное и устойчивое решение приднестровского конфликта при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и предоставления специального юридического статуса приднестровскому региону. Все предпринятые меры в этом смысле молдавскими властями вписываются в основные параметры процесса приднестровского урегулирования, о значении соблюдения которых говорится в принятых решениях в рамках ОБСЕ, в том числе при необходимой поддержке со стороны Российской Федерации.

,,В то же время интерпретация данных мер как „негативную тенденцию” по установлению блокады или оказания давления на Приднестровье лишены всякого обоснования, имея в виду то, что ни один из международных актеров, участвующих в процессе урегулирования приднестровского конфликта, не ставит под сомнение суверенное и неотъемлемое право Республики Молдова контролировать свои границы, признанные на международном уровне”, отмечается в пресс-релизе МИДЕИ.

В пресс-релизе говорится также, что ответственность за то, что до настоящего времени не достигнуто реального прогресса в решении отмеченных проблем необходимо возлагать не на молдавские или украинские власти, а на тираспольских политических лидеров, которые проявляют неконструктивную и непреклонную позицию за столом переговоров. Они заняты больше тем, чтобы добиться признания независимости Приднестровья, чем решением реальных проблем и трудностей, с которыми сталкиваются население приднестровского региона, в том числе деловые люди.

По данным МИДЕИ, обвинения в адрес молдавских и украинских властей относительно так называемых „усилий мешать” деятельности миротворческих сил, а также утверждения „об отсутствии альтернатив” для нынешней миротворческой операции на Днестре нельзя квалифицировать по-другому, кроме как диктат в отношениях с суверенным государством, каким является Республика Молдова. Достойно сожаления оспаривание законного права Республики Молдова выступать за преобразование нынешней миротворческой операции в гражданскую миссию международного характера, а также потребовать вывода незаконно дислоцированных на своей территории иностранных войск.

Молдавские власти выражают свою надежду, что Российская Федерация, как один из важнейших акторов, участвующих в формате переговоров „5+2”, будет играть и далее конструктивную роль в процессе урегулирования приднестровского конфликта, способствуя, таким образом, укреплению мира и безопасности в регионе.

Игорь Додон отмечает в социальной сети, что Российская Федерация всегда признавала территориальную целостность Республики Молдова и поддержала ее усилия по реинтеграции страны. Глава государства отметил, что Республика Молдова остро нуждается в дальнейшем в сотрудничестве для обеспечения де юре и де факто достижения данной чрезвычайно важной для будущего страны цели.

В Заявлении Государственной Думы Российской Федерации от 7 июля отмечается, что власти Молдовы и Украины способствуют созданию угрозы в адрес стабильности в регионе, благосостояния и безопасности жителей Приднестровья. Государственная Дума призывает оба государства отказаться от любой формы давления на Приднестровье.