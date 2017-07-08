Группа молдаван лишилась денег, документов и автомобилей в Затоке

Гражданин Молдовы с друзьями, решившие отдохнуть этим летом на популярном у наших сограждан курорте Затока в Украине, лишились там своих автомобилей, денег и документов.

Мужчина рассказал, что их компания приехала в Затоку вечером. Встретившись с хозяйкой, предоставившей им жилье, и разместив свои вещи, они оставили два своих автомобиля во дворе и решили сходить на море, сообщает bloknot-moldova.md.

- Вернувшись обратно около 3 часов ночи, мы не нашли своих автомобилей и вещей в комнате. Деньги, мобильные телефоны, документы водителей автомобилей - все было украдено. Документы остальных не тронули. Дверь в комнату не была взломана, а открыта ключом. Автомобили тоже были угнаны при помощи ключей, которые воры нашли в комнате, - рассказал возмущенный молодой человек.

Поразила молдаванина и реакция украинской полиции. По его словам, сотрудники правоохранительных органов равнодушно отнеслись к произошедшему с иностранными гражданами, и заявили им: "вы что, не знаете, что крадут?".



Молодой человек рассказал, что в последние несколько лет число случаев угона машин в Затоке достигло 27, и предостерег своих сограждан, призвав быть осторожнее.