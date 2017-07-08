8 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Группа молдаван лишилась денег, документов и автомобилей в Затоке
08.07.2017

Гражданин Молдовы с друзьями, решившие отдохнуть этим летом на популярном у наших сограждан курорте Затока в Украине, лишились там своих автомобилей, денег и документов.

Мужчина рассказал, что их компания приехала в Затоку вечером. Встретившись с хозяйкой, предоставившей им жилье, и разместив свои вещи, они оставили два своих автомобиля во дворе и решили сходить на море, сообщает bloknot-moldova.md.

- Вернувшись обратно около 3 часов ночи, мы не нашли своих автомобилей и вещей в комнате. Деньги, мобильные телефоны, документы водителей автомобилей - все было украдено. Документы остальных не тронули. Дверь в комнату не была взломана, а открыта ключом. Автомобили тоже были угнаны при помощи ключей, которые воры нашли в комнате, - рассказал возмущенный молодой человек.

Поразила молдаванина и реакция украинской полиции. По его словам, сотрудники правоохранительных органов равнодушно отнеслись к произошедшему с иностранными гражданами, и заявили им: "вы что, не знаете, что крадут?".


Молодой человек рассказал, что в последние несколько лет число случаев угона машин в Затоке достигло 27, и предостерег своих сограждан, призвав быть осторожнее. 


 
Количество просмотров:
24
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.