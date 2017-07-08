Андриан Канду: Мы не говорим о подаче заявки на вступление в ЕС сейчас

Подписание Молдовой, Украиной и Грузией совместной декларации, адресованной Европейскому парламенту, является важным шагом в политическом плане и с точки зрения европейских устремлений Кишинёва. Однако в настоящее время речь не идёт о подаче заявки на вступление в Европейский союз. Об этом заявил председатель парламента Андриан Канду в эфире передачи Fabrika на телеканале Publika TV, передаёт IPN.

«Все три этих государства, мы, как их политическая элита, хотим осуществить европейскую интеграцию, и поэтому мы обратились к Европейскому парламенту с просьбой подписать резолюцию, в которой, помимо признания их в качестве европейских стран, было бы признано и их стремление, возможность стать однажды членами ЕС», — разъяснил глава законодательного органа.

Андриан Канду также отметил, что пока и в самом Брюсселе не говорят о расширении Европейского союза, но, в то же время, в европейских канцеляриях идут разговоры о том, что одним из успешных проектов ЕС было само его расширение. Даже если сейчас имеется проблема с Великобританией, в перспективе никто не исключает того, что Европейский союз будет расширяться.

«Важно, чтобы мы сами соответствовали требованиям, подали заявку и начали выполнять статьи, предшествующие вступлению, которые представляют собой самую красивую "каплю" во всём этом процессе вступления и предусматривают очень много инвестиций, очень много преобразований, в том числе и на уровне повседневной жизни граждан», — отметил председатель парламента.

По его мнению, и сотрудничество с Международным валютным фондом, и макрофинансовая помощь со стороны Европейского союза, и перспектива вступления в ЕС существуют не ради тех или иных властей в Кишинёве, но ради молдавских граждан. Поэтому любые шаги, направленные против такого сотрудничества, бьют по стране.

Парламенты Молдовы и Грузии, а также Верховная Рада Украины, подписали совместное заявление с призывом к Европейскому парламенту принять резолюцию в преддверии саммита Восточного партнёрства, выразив в ней политическую поддержку открытию перед тремя ассоциированными с Евросоюзом странами перспективы вступления в ЕС.