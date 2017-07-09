Повторение: «Иван Иванович Бодюл не хотел уезжать из Молдавии в Москву на повышение!»

Прошло более 4-х лет со дня смерти первого секретаря ЦК Компартии Молдавии Ивана Бодюла. «Комсомолка» публикует фрагменты воспоминаний его бессменного помощника Артема Джесмеджияна из еще неизданной книги «Мои вехи»

Ксения Николаевна до сих пор живет в «цековском» доме, чуть выше лицея имени Гоголя, в Кишиневе. Престижный район на все времена. Чувствует себя неважно, болеет, многое забывает. Годы, конечно, берут свое. Познакомились Ксения Николаевна и Артем Аршакович еще в годы военного лихолетья, в 1942-м. После войны поженились, переехали в Кишинев, стали работать.

- Артем Аршакович пошел по партийной линии, - рассказывает Ксения Николаевна. - Работал в горкоме, в ЦК... А с 1963 по 1989 годы работал помощником «хозяина Молдавии» Ивана Бодюла. Целых двадцать шесть лет...

Ксения Николаевна вспоминает:

- Иван Иванович был очень прост в общении. Регулярно заходил к нам в гости, благо, жил по соседству, спрашивал: «Как себя Артем чувствует?» Славный был человек, никогда не чурался спросить совета. На работу всегда шел пешком, без какой-либо охраны.

Ксения Николаевна Джесмеджиян

А в конце восьмидесятых Артем Аршакович заболел, потом перестал вставать с постели.

- Книгу он писал долго, - говорит Ксения Николаевна. - Сначала сам, потом надиктовывал мне и помощнице. Очень хочется ее издать, не знаю, когда это получится...

«Советский чиновник должен был знать молдавский язык»

«Войдя в кабинет и приблизившись к письменному столу, я увидел перед собой симпатичного мужчину моих лет, сохранившего военную выправку, крепко сбитого, аккуратно одетого («видимо, следит за свое внешностью», - подумал я), со слегка вьющимися волосами, прикрывающими начавшую лысеть голову.

Встретил он меня доброй улыбкой. Мы сели за стол заседаний, и Бодюл, сообщив мне о причинах моего вызова, обратился ко мне с просьбой принять участие в подготовке его выступления на пленуме ЦК КПСС...

… Сразу скажу: работал Иван Иванович над своими речами в Москве скрупулезно, оттачивал каждую фразу, требовал от меня, да и от себя, подбора таких слов и выражений, которые наиболее точно передавали бы мысль. Легковесности, языковой эквилибристики он не допускал, в то же время любил использовать нешаблонные слова и выражения...

… А 15 октября 1963 года Бюро ЦК КПМ утвердило меня в должности помощника первого секретаря ЦК КПМ.

Не могу не остановиться на моей беседе с Иваном Ивановичем перед этим утверждением. Он вызвал меня в кабинет, улыбнулся, как при первой нашей встрече, и без всяких предисловий сказал: «Я пригласил вас, чтобы предложить должность моего первого помощника». У него было два помощника. Статус их был разный: положение первого соответствовало положению заведующего отделом, второго - заместителя заведующего. Это нигде не было записано, но практически так сложилось.

Далее он объяснил, почему остановился именно на моей кандидатуре, и рассказал, чего от меня ожидает. Характеризовал он меня положительно и при этом ссылался не на чье-то мнение, а на личные наблюдения за полгода совместной работы.

Все, в общем шло хорошо, но Иван Иванович произнес фразу, которая меня озадачила: «У вас нет другой перспективы на выдвижение. Вы не знаете молдавского языка и не имеете ученой степени». Я был обескуражен: предлагать должность своего помощника и в то же время говорить о моей бесперспективности...

… Что касается знания молдавского языка, то все кадры, находящиеся на государственной службе, должны владеть им в совершенстве. Это важно было и тогда, и сейчас. Однако на многих должностях в те годы работали люди, не владеющие молдавским языком, и я не составлял исключение.

У меня не было ученой степени... Но я собрался с силами и, несмотря на всю занятость, используя выходные дни и даже отпуск, за восемь лет написал диссертацию по весьма актуальной теме партийного строительства и издал монографию.

Вопрос о моей перспективности или бесперспективности закрылся сам собою. 26-летняя работа помощником первого секретаря ЦК КПМ дала на него вполне четкий ответ...»

«Лучинский и Снегур - толковые руководители»

«... Одной из главных задач помощников была подготовка выступлений первого секретаря. Выше я уже рассказал, как Бодюл включал меня в эту работу. Со временем она совершенствовалась. Росли требования, росло и мастерство.

И.И.Бодюл живо интересовался, как идет работа у его помощника над тем или иным документом, как реализуются его замечания или пожелания в процессе подготовки. Он довольно часто приходил ко мне в кабинет с интересующим его вопросом в подготавливаемом материале. Беседа с ним давала мне возможность сверить свои мысли с его, убедиться, насколько я правильно понял и осветил интересующую его проблему.

Думаю, не только это побуждало Ивана Ивановича посещать мой кабинет. Он, видимо, нуждался, как и всякий человек, в общении в неформальных условиях. Помню, глядя в окно, он восхищался живучестью старого платана, росшего в сквере, разбитом перед зданием ЦК. Историю этого дерева Иван Иванович впоследствии описал в своей книге «Воспоминания»...

… Первый секретарь неизменно требовал, чтобы работа помощников носила творческий характер, опиралась на теоретическое наследие партии, ее директивные указания, на практику партийной работы, накопленный опыт и отражала фактическое положение дел в республике. Нам приходилось изучать статистические отчеты ЦСУ, материалы Госплана, информационные документы горкомов и райкомов партии, деловые записки руководящих кадров и даже архивные материалы...

… За время моей работы в аппарате в должности секретаря ЦК побывали Куриленко, Аниканов, Постовой, Корнован, Стешов, Семенов, Лучинский, Петрик, Калин, Бондарчук, Каленик, Снегур. Почти все они до этого побывали в должностях первых секретарей горкомов и райкомов партии, проявили себя толковыми руководителями, знающими свою отрасль, трудолюбивыми, энергичными людьми, хорошими организаторами дела. Но у каждого был свой характер, свой метод работы...»

Как Иван Иванович доктором философских наук стал

Над своими публикациями, которые исчислялись многими десятками, он трудился буквально неистово, используя все относительно свободное время и отпуск. Некоторые места будущих статей и книг он собственноручно переписывал по несколько раз. От нас, его помощников, требовалось обеспечить подбор материалов, их первичную отработку и, главное, - редактирование всего того, что писал автор. Мне порой приходилось одну и ту же мысль излагать многократно, и каждый раз по-новому, чтобы получилось то понятие или утверждение, которых добивался Иван Иванович.

Наиболее удачной, на мой взгляд, работой Бодюла является выпущенная Политиздатом монография «Социально-экономические отношения в деревне на стадии развитого социализма», которая впоследствии принесла ему ученую степень доктора философских наук...

… Должен сказать, что первого секретаря иногда интересовало и мнение помощников по ряду руководящих работников республиканского масштаба. Конечно, обращение его скорее было вызвано, думаю, желанием утвердиться в своем уже принятом решении, нежели в получении каких-то новых соображений.

На мой взгляд, одной из отличительных черт И.И.Бодюла было умение выслушать совет, умение увидеть в человеке такие качества, которые будут способствовать ему в работе или, наоборот, мешать. Не случайно он сумел подобрать такие кадры, которые отличались инициативой, высокой активностью и ответственностью. Все достигнутое республикой во второй половине прошлого века - это плоды их труда.

Советоваться - это отличительный метод его работы. Бывали случаи, когда под влиянием совета он менял свое решение. Прислушивался он к мнению и помощника. Помнится, я по его заданию имел несколько встреч и бесед с намеченными им на выдвижение на высокие государственные посты людьми и высказал ему свое мнение. По этическим соображениям фамилии их не называю...

Иван Бодюл, Эрих Хонеккер и Фидель Кастро

«Однажды по заданию И.И.Бодюла я вместе с порученцем Ф.Н.Рябеньким отвез пакет в Форос К.У.Черненко, находившемуся там на отдыхе. В состоявшейся короткой беседе Константин Устинович поинтересовался состоянием хозяйственных дел в республике, жизнью своих бывших товарищей по работе в ЦК КПМ, передал привет и добрые пожелания руководству республики...

… В зарубежные поездки, куда он (Иван Бодюл, - прим. авт.) ездил в качестве руководителя делегации КПСС или Верховного Совета ССР, он меня не брал, за исключением поездки в 1980 году на Кубу. Туда была направлена делегация Комиссии по иностранным делам Верховного Совета. Я ездил в качестве помощника руководителя делегации...

… Во время нашего пребывания на Кубе в Гавану приезжала с государственным визитом партийно-государственная делегация из ГДР во главе с Э.Хонеккером. Для нее был устроен банкет, на котором нас представили Хонеккеру и Фиделю Кастро.

Перед отъездом с Острова Свободы прием в честь делегации дал посол СССР на Кубе. На прием прибыл Рауль Кастро. На память мы и посольские работники сфотографировались с ним...»

«Переезд в Москву его не обрадовал»

«... В этом же 1980 году И.И.Бодюлу позвонил Л.И.Брежнев и сообщил о выдвижении его на пост заместителя председателя Совета министров СССР по торговле. Я оказался первым, кому он сообщил об этом, вызвав меня в свой кабинет. И.И.Бодюл казался несколько обескураженным. Он, видимо, не ожидал подобного поворота в своей судьбе — от партийной работы к государственной, хотя, думаю, всегда был готов к возможным переменам.

Рассказав о разговоре с Брежневым, Иван Иванович не высказал ни радости, ни огорчения. Одна только озабоченность. Затем он стал вслух рассуждать о неизбежных кадровых перестановках, о вероятности утверждения в качестве первого секретаря ЦК КПМ Семена Кузьмича Гроссу. Затем были Пленум ЦК КПМ, фотографирование с аппаратом ЦК на память и отъезд в Москву.

В аэропорту, прощаясь с нами, Бодюл сказал мне, что скоро вернется за семьей и одновременно заберет меня. Он не знал, что накануне у меня состоялся разговор с Гроссу, и тот просил меня остаться в своей прежней должности.

К вопросу о моем переезде на работу в Москву Иван Иванович возвращался дважды. Последний раз он сказал, что договорился с Гроссу и тот не возражает против моего освобождения от обязанностей помощника...

… Я же колебался. Мы привыкли жить большой семьей (нас было семеро человек), а тут надо было разделиться и не известно, на какое время. В конечном счете от переезда в Москву я отказался...»

СПРАВКА КП

Иван Иванович Бодюл. Родился 21 декабря 1917 года в селе Александровка Елизаветградского уезда Херсонской губернии (ныне Вознесенского района Николаевской области Украины), в крестьянской семье. Окончив в 1937 году Вознесенский агротехникум (Николаевская область), работал старшим агрономом колхоза. В 1938—1942 — слушатель Военно-ветеринарной академии РККА (Москва), где в 1940 году вступил в ВКП(б).

После окончания академии воевал в регулярной армии: начальник ветеринарной службы 127-го гвардейского артиллерийского полка 59-й гвардейской стрелковой дивизии (1942—1944), начальник ветеринарной службы 59-й гвардейской стрелковой дивизии 10-го гвардейского стрелкового корпуса (1944—1945), начальник ветеринарной службы 10-го гвардейского стрелкового корпуса 40-й армии (1945—1946).

После демобилизации, как этнический молдаванин, был направлен на партийную и хозяйственную работу в Молдавскую ССР, где от старшего помощника начальника сельскохозяйственной группы Совета министров Молдавской ССР дорос до первого секретаря ЦК КПМ (май 1961 г.) В 1980—1985 годах — заместитель председателя Совета министров СССР. В 1961—1986 годах — член ЦК КПСС; депутат Верховного Совета СССР 5—11 созывов.

В мае 1985 года вышел на пенсию, жил в Москве и на даче в Подмосковье. Умер 27 января 2013 года.

Леонид РЯБКОВ