Внешняя политика РМ: хаос и некомпетентность, или изощренная стратегия?

Никогда за прошедшие почти 26 лет независимости молдавская внешняя политика не была столь парадоксально сумбурной, полной противоречий, шоков и необъяснимых ситуаций. Если до 2016 года в Молдове было ясно, что у власти находится политическая сила А, и что мы двигаемся в направлении Европы, или что у власти сила Б, и мы идем в направлении евразийской интеграции, то вот уже более года создается впечатление, что мы хотим быть везде, но не можем быть нигде. Но, рассмотрим все по порядку.

Отношения с соседними государствами. До недавнего времени с этим было все предельно ясно — если у власти были пророссийские силы, отношения с Киевом были относительно хорошими, а с Бухарестом – либо напряженные, либо откровенно враждебные. И наоборот, если у власти были проевропейские силы, отношения с Бухарестом были дружескими, а с Киевом – относительно неплохие, но обе стороны относились друг к другу с подозрением. Теперь, отношения молдавских властей с Бухарестом (демократов с румынскими социал-демократами) лучше, чем когда-либо до этого, но это никак не отражается на двусторонних отношениях. Создается впечатление, что лидеры в Кишиневе и Бухаресте используют эту «дружбу» абсолютно в других целях, нежели принято считать.

Отношения с Киевом еще более странные. Вроде обе страны стремятся к сближению с ЕС, вроде в обеих странах есть территориальные проблемы из-за России, но за исключением совместного контроля приднестровского участка границы, не видно никаких других совместных действий. Это своего рода неиспользованный потенциал, находящийся в подвешенном состоянии. В молдавско-украинских отношениях как будто есть что-то, что сдерживает обе стороны от решительных совместных действий. Получается, что у нас с Украиной хорошие отношения, которые основываются на общих проблемах, но нет желания их использовать на благо обеих сторон.

Европейская интеграция. В Молдове у власти находятся политические силы, называющие себя проевропейскими, но отношения с ЕС хуже, чем когда бы то ни было. Как минимум, до сих пор представители Брюсселя никогда так открыто не грозили нам отменой финансирования, никогда так открыто не критиковали нашу страну, указывая на плачевное состояние в целом ряде областей, и никогда не поддерживали так открыто оппозицию в Молдове. Но при всем при этом наша власть заявляет, что она проевропейская, и что мы двигаемся в направлении ЕС. Это своего рода диалог глухого со слепым – европейцы нас критикуют, а власть заявляет о том, что у нее эффективный диалог с ЕС, и что ЕС ее полностью поддерживает. К тому же, несмотря на то, что молдавская власть называет себя проевропейской, и якобы стремится к хорошим отношениям с ЕС, создается впечатление, что ее не особо интересует мнение европейцев. Это как своего рода евроинтеграция с двойным смыслом – европейцы видят одно, а наши власти – совсем другое.

Отношения с Россией. Более странных отношений между Республикой Молдова и Россией не было за все годы независимости. С одной стороны, так называемая проевропейская власть выдворяет российских дипломатов, принимает законопроекты о запрете российской пропаганды в СМИ, и открыто говорит на международном уровне о вмешательстве и интересах России в Молдове, но с другой стороны, предпринимает действия (закупает электроэнергию у Кучурганской ГЭС), в которых Россия заинтересована. И это если не говорить о том, что президент Игорь Додон вовсю старается «компенсировать» Кремлю каждое направленное против России действие нашей власти. А если добавить сюда и неофициальные данные о том, что якобы в последнее время представители реальной власти в Молдове пытаются «пробраться» в Кремль, чтобы договориться о некоторых совместных геополитических сценариях, тогда уже просто невозможно понять, что происходит.

Отношения с США. Странности есть и в отношениях с США. Если до сих пор молдавские власти воспринимали как одно целое отношения с США и Европой, то теперь наши некоторые политики четко их разделяют, выстраивая их по отдельности. Например, в последнее время, на фоне ухудшения отношений власти с ЕС, мы видим явное улучшение отношений с США, которые сейчас мы даже называем «стратегическим партнером». Очевидно, что у США есть свои интересы в нашем регионе, хотя бы потому, что Молдова соседствует с НАТО, но вместе с тем, эта игра с интересами сильных мира сего очень рискованна для такого небольшого государства, как наше, и каждое неверное движение может обернуться для нас катастрофой. Также рискованно сейчас пытаться воспользоваться авторитетом и возможностями США для того, чтобы сбалансировать ситуацию после того как были испорчены отношения с Россией и ЕС. Если США почувствуют, что их пытаются использовать, они могут так ответить, что молдавским властям несдобровать.

Итак, все вышеизложенное указывает на то, насколько сложна и запутана внешняя политика Республики Молдова в последнее время. Не зная всю подоплеку этой политики, нам не остается ничего другого, кроме как спросить, что это: хаос и некомпетентность, или изощренная стратегия, которую мы, как минимум на данном этапе, понять не можем? Думаю, что ответ на этот вопрос мы узнаем в самое ближайшее время.

Думитру Спэтару